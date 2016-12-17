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قشر الفاكهة والخضراوات في التنظيف

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السبت 17-12-2016 18:22

يمكن استغلال قشر الفاكهة والخضراوات في التنظيف وأعمال التدبير المنزلي، ما يوفّر المال المنفق على شراء بعض المنظّفات من الأسواق.

| قشر البرتقال: هو يفيد في تنظيف دواخل الـ"مايكروويف"، إذ يُوزّع في قدر مملوءة بالماء ومناسبة لحرارة الـ"مايكروويف". وتوضع القدر في داخل الأخير، الذي يشغّل لخمس دقائق.

| قشر الليمون الحامض: هو ينظّف صنابير الماء بكفاءة، بعد وضعه في وعاء، وسكب بعض الماء الدافئ عليه، ثم فرك الصنابير به.

| قشر الموز: هو يساعد في تنظيف أواني الفضّة، من خلال دعكها بالجانب الداخلي للقشر. كما يمكن الاستعانة بقشر الموز لتلميع أوراق النبات المنزلي.

| قشر الخيار: هو يفيد في إزالة الخربشات عن الجدران، من خلال دعك الأخيرة بقشر الخيار الخارجي، مع تكرّار العمليّة لمرّات عدة للتأكد من اختفاء الآثار.

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سيدتي