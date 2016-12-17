"القسام": الموساد اغتال التونسى "الزوارى" أحد مطورى طائرات أبابيل

كتب - أحمد جمعة

أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس الفلسطينية، أن الشهيد المهندس محمد الزوارى، الذى "اغتالته يد الغدر الصهيونية فى تونس، هو أحد القادة الذين أشرفوا على مشروع طائرات الأبابيل القسامية".

وقالت كتائب القسام فى بيان عسكرى لها السبت "نزف إلى الأمة العربية والإسلامية وإلى كل الأحرار والمقاومين والمجاهدين الشرفاء، شهيد فلسطين وشهيد تونس، شهيد الأمة العربية والإسلامية القائد القسامى المهندس الطيار محمد الزوارى".

وأضافت أن "يد الغدر الصهيونية الجبانة اغتالت القائد القسامى (يوم 15/12/2016) فى مدينة صفاقس بالجمهورية التونسية طليعة الربيع العربى وحاضنة الثورة والمقاومة الفلسطينية".

وأكدت كتائب القسام أن المهندس التونسى محمد الزوارى هو أحد القادة الذين أشرفوا على مشروع طائرات الأبابيل القسامية "والتى كان لها دورها الذى شهدته الأمة وأشاد به الأحرار فى حرب العصف المأكول عام 2014".

وأشارت إلى أن "القائد الطيار الزوارى التحق قبل 10 سنوات فى صفوف المقاومة الفلسطينية وانضم لكتائب القسام وعمل فى صفوفها أسوة بالكثيرين من أبناء أمتنا العربية والإسلامية الذين كانت فلسطين والقدس والأقصى بوصلتهم وأبلوا فى ساحات المقاومة والفعل ضد العدو الصهيونى بلاء حسناً وجاهدوا فى صفوف كتائب القسام دفاعاً عن فلسطين ونيابة عن الأمة بأسرها".

وأوضحت أن "عملية اغتيال الشهيد الزوارى تمثل ناقوس خطر لأمتنا العربية والإسلامية بأن العدو الصهيونى وعملائه يلعبون فى دول المنطقة ويمارسون أدواراً قذرة وقد أن الأوان لأن تقطع هذه اليد الجبانة الخائنة".

جدير بالذكر أن محمد الزوارى مهندس الطيران ورئيس جمعية الطيران فى الجنوب التونسى يبلغ من العمر (43 عاماً)، تم تصفيته من 3 إلى 4 طلقات نارية من مسدس من قِبل مجهولين على متن سيارة دون لوحة الخميس الماضى، فى منطقة "منزل شاكر" من ولاية محافظة صفاقس جنوبيى تونس، أدت إلى مقتله.