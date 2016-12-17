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دبلوماسى كويتي: لمسنا تجاوبا من إيران بشأن الكويتيين الأربعة المحتجزين

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دبلوماسى كويتي: لمسنا تجاوبا من إيران بشأن الكويتيين الأربعة المحتجزين دبلوماسى كويتي: لمسنا تجاوبا من إيران بشأن الكويتيين الأربعة المحتجزين

>(أ ش أ)

قال نائب وزير الخارجية الكويتى خالد سليمان الجارالله، أنه لمس تجاوبا من السلطات الإيرانية بشأن الكويتيين الأربعة المحتجزين فى منطقة الأهواز، وأعرب عن تفاؤله بالوصول "إلى شيء محدد خلال اليومين المقبلين فيما يتعلق بمكانهم وإطلاق سراحهم فى أسرع وقت ممكن".

وأعرب الجارالله -فى تصريحات لإذاعة دولة الكويت اليوم السبت- عن أمله أن يتواصل هذا التجاوب من السلطات الإيرانية لإطلاق سراحهم وعودتهم إلى الكويت بأسرع وقت.

وقال إنه منذ أن "أبلغنا من أهالى الشباب الكويتيين الأربعة بانقطاع أخبارهم منذ يومين اتصلنا فورا بسفارتنا فى طهران التى باشرت بدورها الاتصال بالسلطات الإيرانية لمعرفة مصيرهم وأماكن وجودهم، ووعدونا بأنهم سيتابعون موضوعهم ويخطروننا بالضبط بأماكن وجودهم وسوف يبذلون جهود لإطلاق سراحهم".

وأشار إلى أنه تمت أيضا دعوة السفير الإيرانى فى الكويت للاجتماع مع مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية "وطلبنا منه التحرك مع السلطات الإيرانية بشأن معرفة مصير الكويتيين وأيضا إطلاق سراحهم" فوعد السفير الإيرانى بأنه سيباشر الاتصال وسيخطرنا بمكانهم وأيضا سيعمل على إطلاق سراحهم فى أسرع وقت.


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