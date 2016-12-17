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النائب العام السويسري: إغلاق ملف أموال مبارك المجمدة قريبا

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النائب العام السويسري: إغلاق ملف أموال مبارك المجمدة قريبا النائب العام السويسري: إغلاق ملف أموال مبارك المجمدة قريبا


> أعلن النائب العام السويسري مايكل لوبر، عن إغلاق ملف أموال مبارك المجمدة في سويسرا قريبا ، مشيرا إلى أن القضية بها الآن 6 شخصيات فقط بعد أن كانت 13 شخص منذ 2011.

وأضاف لوبر خلال لقائه الحصري مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة تليفزيون النهار، سيذاع خلال ايام، بعد ان نجح شردي في إجراء حوار خلال زيارة النائب العام السويسري للقاهرة لمدة يوم واحد أن حجم الأموال المجمدة بدأت بحوالي 600 مليون فرانك سويسري، وأصبحت الآن بعد فك بعض الحسابات الخاصة برحال الأعمال حسين سالم ومحمد منصور وغيرهم ، أصبحت المبالغ المجمدة حوالي 400 مليون فرانك سويسري .

وأكمل: “مكتب النائب العام السويسري تابع تحقيقات وثائق بنما وغيرها من التحقيقات الخاصة بجمال وعلاء مبارك التى ظهرت خلال السنوات الماضية و أن كل المتهمين في ملف الأموال المجمدة لديهم محامين في سويسرا يتابعون التحقيقات وأن قرار السويسرية بتجميد الأموال يجدد ومازال أمامنا عام كامل.

واختتم حواره قائلا: التحقيقات التي تجريها سويسرا عن المتهمين معناها وجود شبهة جنائية “.

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