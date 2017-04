الجمعية الدولية للأورام: أبحاث جديدة لابتكار علاج للسرطان يتناسب مع جينات المصريين

كتبت أمنية فايد

أعلن الدكتور هشام الغزالى، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس، رئيس الجمعية الدولية للأورام، عن البدء فى مشروعين بحثيين كبيرين بالتعاون بين مركز الأبحاث الخاص بجامعة عين شمس "المصرى" وبين المركز القومى للبحوث حول السرطان، وطرق العلاج الحديثة التى تتناسب مع مرضى الشرق الأوسط والوطن العربى.

جاء ذلك خلال انعقاد الملتقى العلمى الأول لتسويق البحوث الطبية التطبيقية تحت عنوان "The Future is Now" بحضور الدكتور "أشرف شعلان" رئيس المركز القومى للبحوث، والدكتور "هانى الناظر" رئيس المركز السابق وعدد من مسئولى وزارة الصحة ورؤساء الجامعات المصرية، ويترأس المتلقى العلمى الأول الدكتور "أسامة عزمى" رئيس شعبة البحوث الطبية بالمركز القومى للبحوث ومدير عام مركز التميز للبحوث الطبية.

وأضاف الدكتور هشام الغزالى: "تم توقيع بروتوكول بين مركز أبحاث كلية طب جامعة عين شمس والمركز القومى للبحوث، للتعاون فى مجال الأبحاث الخاصة بالأورام فى مصر والوطن العربى".

وأشار الدكتور "الغزالى" إلى أن مركز الأبحاث الخاصة بالكلية مهتم بالتعاون مع كل شبكات الأبحاث فى مصر حتى تتناسب مع طبيعة الجينات والأمراض المتواجدة لدينا وفى الوسط العربى، ومنذ شهرين بدأنا العمل فى بحثين مهمين فى مجال السرطان، أحدهم اقتربنا فيه لحيز التنفيذ، وهو بحث يعتبر سابقة لم يحدث من قبل فى الوطن العربى بأكلمة أو الشرق الأوسط، يتضمن البحث كل ما له علاقة بالبحث العلمى الخاص بمرضى السرطان فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى علاقة تأثير الجينات واختلافها عن الجينات الغربية التى تجرى عليها الأبحاث والتجارب، وكل هذه الأبحاث للحصول فى النهاية على علاجات للسرطان تتناسب مع طبيعة الشعب المصرى والعربى ومتناسبة مع جيناته.