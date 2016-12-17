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الجيش السوري يعلن صد هجوم لـ”داعش” في ريف تدمر

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الجيش السوري يعلن صد هجوم لـ”داعش” في ريف تدمر الجيش السوري يعلن صد هجوم لـ”داعش” في ريف تدمر

الجيش السوري – أرشيفية

أعلن الجيش السوري أنه تمكن من صد هجوم شنه مسلحو تنظيم “داعش” على القاعدة الجوية (تي 4) في ريف مدينة تدمر.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) اليوم السبت نقلا عن مصادر من القوات الموالية للجيش السوري قولهم إن الهجوم الذي شنه مسلحو تنظيم “داعش” على القاعدة الجوية كان من محور الجنوب الغربي، وإن مسلحي التنظيم تراجعوا بعد أن واجهوا مقاومة شرسة.

وأضافت تلك المصادر أن القاعدة الجوية ( تي 4) تتعرض باستمرار لقصف بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية من عدة اتجاهات, وأن المسلحين لم يعد يفصلهم عن القاعدة من محور الجنوب الغربي سوى حوالي 4 كيلومترات، ما يشكل تهديدا لأمنها.

يذكر أن مطار (تي 4 ) هو النقطة العسكرية الأهم التي يسعى تنظيم “داعش” للوصول إليها بعد أن سيطر على مدينة تدمر ومحيطها, إلا أن القوات السورية المرابطة في تلك المكان تتمكن حتى الآن من صد هجمات داعش التي يشنها التنظيم من أكثر محور.

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