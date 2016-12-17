مفاجأة كبرى: السعودية تتوجه لدعم إثيوبيا لاستكمال سد النهضة

أكدت بيانات صحفية اليوم، قيام «أحمد الخطيب»، مستشار العاهل السعودي بالديوان الملكي، بزيارة ميدانية لسد النهضة الإثيوبي، للوقوف على إمكانية توليده للطاقة الكهرومائية.

وأكد مصدر إثيوبي، -حسبما ذكرت وكالة الأناضول-، أن «الخطيب» وصل للعاصمة الإثيوبية أمس، وقام على الفور بزيارة سد النهضة، واستقبله مدير المشروع «سمنجاو بقلي»، وحسب المصدر، فإنه لم يكن معلناً عن زيارة الخطيب والوفد المرافق له لسد النهضة.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي «هيلي ماريام ديسالين»، والذي التقى الخطيب، المملكة بضرورة دعمها مادياً لاستكمال السد، وضرورة الاتفاق على التعاون بين البلدين في مجال الطاقة الكهربائية، وكذلك ضخ استثمارات سعودية في بلاده في مجالات الطاقة، الطرق، الزراعة، بالإضافة إلى السياحة.

ومن جانبه، فقد أكد «الخطيب» على ذلك قائلاً؛ «السعودية وإثيوبيا لديهما إمكانات هائلة ستمكن البلدين من العمل معًا في تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بينهما»، كما أكد على رغبة المستثمرين السعوديين في ضخ استثمارات في جميع المجالات بإثيوبيا.

وجدير بالذكر، فإن تلك الزيارة هي الثانية لمسئول سعودي كبير خلال أيام، حيث قام الشيخ «عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي»، وزير الزراعة السعودي، بزيارة أديس أبابا الأسبوع الماضي.

ومنذ بداية التفكير في بناء سد النهضة، وتتخوف مصر من الإضرار بحصتها في مياه النيل، والتي تحصل على 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي على عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل .

شبكةعيونالإخبارية

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