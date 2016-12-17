بالصور.. حبس تاجر مخدرات وابنه لترويجهما 30 طربة حشيش بالخانكة

القليوبية – محمد قاسم

تمكنت مباحث مركز الخانكة برئاسة المقدم أحمد سامى من ضبط تاجر مخدرات وابنه من عرب العبايدة وبحوزتهما 30 طربة حشيش قبل ترويجها بمدينة الخانكة.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية يفيد قيام النقيبين محمد عفيفى ومحمود صبرى معاونى مباحث مركز شرطة الخانكة بإشراف العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالقبض على المتهمين "مبارك سالم" وابنه "سالم" وبحوزتهما 30 طربة حشيش ومبلغ مالى 2605 جنيهات و2 هاتف محمول.

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفا بحيازتهما للحشيش المخدر بقصد الاتجار على عملائهما والمبلغ النقدى من حصيلة اتجارهما والهواتف المحمولة لتسهيل عملية ترويج المخدرات.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 25473 ادارى مركز الخانكة وبعرضه على النيابة العامة أمر المستشار أمير ناصف رئيس نيابة الخانكة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق ووجه لهما تهمة الاتجار فى المخدرات بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية.