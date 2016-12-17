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بالصور.. "تموين الإسماعيلية" تضبط مصنع ألبان وجبن بدون ترخيص

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بالصور.. "تموين الإسماعيلية" تضبط مصنع ألبان وجبن بدون ترخيص بالصور.. "تموين الإسماعيلية" تضبط مصنع ألبان وجبن بدون ترخيص

>الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت مباحث بالإسماعيلية، اليوم السبت، من ضبط مصنع جبن وألبان بدون ترخيص وبداخله طن ألبان ونصف طن مواد خام.

 

كان اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية يفيد ورود معلومات للعقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والمقدم عادل الجزار وكيل المباحث مفادها قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع جبن والبان بدون ترخيص أو اتباع اشتراطات صحية مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

 

بإجراء التحريات أكدت صحة المعلومات الواردة، وأضافت أن المصنع المشار إليه يوجد على طريق الإسماعيلية السويس بقرية سرابيوم التابعة لمركز فايد بالإسماعيلية.

 

تم إعداد مأمورية استهدفت المصنع المشار إليه و أسفرت عن ضبط " علي. ر. أ" ٣٠ عاما، صاحب المصنع، وبتفتيش المصنع تم العثور على ما يقرب من طن البان و حوالى نص طن مواد خام و ملح ومنفحة جبن.

 

بمناقشته أقر بإدارته للمصنع بدون ترخيص، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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