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الأزهر يدين تفجير “قيصرية” التركية.. ويؤكد: يتنافى مع تعاليم الإسلام

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الأزهر يدين تفجير “قيصرية” التركية.. ويؤكد: يتنافى مع تعاليم الإسلام الأزهر يدين تفجير “قيصرية” التركية.. ويؤكد: يتنافى مع تعاليم الإسلام

أرشيفية

أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابي، الذي استهدف حافلة في “قيصرية” وسط تركيا كانت تقل عددًا من الجنود الأتراك، صباح اليوم، مما أسفر عن سقوط 13 جنديا على الأقل وإصابة 48 بجروح.

وبحسب بيان أكد الأزهر الشريف موقفه الثابت الرافض للإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وفي أي مكان على وجه الأرض، مشددًا على أنه لن يمل من التأكيد على أن مثل هذه الأعمال تتنافى مع أحكام وقيم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يحرم إراقة الدماء، وقتل النفس بغير الحق، داعيًا المجتمع الدولي أن يتخذ موقفًا جادا تجاه هذا الإرهاب الذي أصبح يهدد الإنسانية.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء للشعب التركي ولأسر الضحايا، ، سائلاً الله –عز وجل- أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

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