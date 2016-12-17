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ننشر صورة الإرهابى قتيل الاشتباك مع قوات الأمن بـ6 أكتوبر اليوم

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ننشر صورة الإرهابى قتيل الاشتباك مع قوات الأمن بـ6 أكتوبر اليوم ننشر صورة الإرهابى قتيل الاشتباك مع قوات الأمن بـ6 أكتوبر اليوم

>كتب بهجت أبو ضيف

حصل "اليوم السابع" على صورة العنصر الإرهابى، الذى قُتل خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن فى مدينة السادس من أكتوبر، اليوم السبت، ما أسفر عن استشهاد فرد شرطة.
> وذكر مصدر أمنى، أن تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، نجحت فى تحديد مكان اختباء المتهم، وفى أثناء مداهمة الشقة التى يختبئ بها، والتابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ أكتوبر، بادر بإطلاق الأعيرة النارية باتجاه القوات، ما دفع أفراد الأمن لمبادلته إطلاق الرصاص، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل المتهم، واستشهاد فرد شرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 

 


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