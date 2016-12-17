ترامب: «سرقة» الصين لمسبار أمريكي تصرف غير مسبوق

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن إيقاف الصين للمسبار الأمريكي في مياه بحر الصين الجنوبي أمر “غير مسبوق، وغير مقبول”.

وأضاف “دونالد ترامب” -في تعليق كتبه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم السبت- أن “الصين تسرق قطعة تابعة للبحرية الأمريكية في المياه الدولية وتأخذها إلى الصين في تصرف غير مسبوق”.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن “ترامب” أخطأ في كتابة كلمة “غير مسبوق” ثم عاد بعد وقت وأصلحها.

وأشارت الولايات المتحدة إلى أن سيطرة الصين على المسبار لا تؤدي إلى حل “بسيط” لهذه المشكلة. وقالت إن المسبار كان يقوم بدراسة المنطقة على أن يعود إلى السفينة التي كانت تتابعه في المياه الدولية.

أ ش أ