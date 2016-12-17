المتحدث باسم “النواب” الليبي: الاتفاق السياسي لم يحقق طموحات شعبنا



> قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بلحيق، إنه لم يتم تحديد موعد رسمي للإعلان عن المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، حول خارطة سياسية جديدة تتضمن تشكيل مجلس رئاسي جديد.

وأضاف بلحيق خلال لقاء له على فضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي ياسر رشدي، أن الاتفاق السياسي الذي مر عليه عام لم يحقق ما كان يصبوا إليه الليبيون وكان على مجلس النواب أن يطرح البديل، مشددا على ضرورة أن يشكل الطرح القادم – المتوقع خلال الأيام القادمة – فصلاً بين السلطات، خاصة أن المجلس الرئاسي كان به تداخلا للسلطات.

وأوضح بلحيق أن الطرح الجديد سيجد التوافق من الأطراف الليبية المختلفة، خاصة من تلك الأطراف التي تم تجاهلها لمعارضتها للاتفاق السياسي، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي لم يحقق شيء على المستوى السياسي والدستوري والقانوني، ولم يتحصل على ثقة مجلس النواب، كما أن الوضع الأمني والاقتصادي يزداد سوء.