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محلل يمني: المواطنون غير قادرون على شراء المواد الغذائية

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محلل يمني: المواطنون غير قادرون على شراء المواد الغذائية محلل يمني: المواطنون غير قادرون على شراء المواد الغذائية


> قال الخبير الاقتصادي اليمني، عبد الجليل السلمي، إن اليمن يعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة نتيجة الحرب الدائرة، أيضا الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، وهو ما انعكس على حياة المواطنين.

وأضاف السلمي خلال مداخلة لبرنامج “السوق” على فضائية “الغد” ، مع الإعلامي عبد الرحمن البرديسي، أن الدولة اليمنية لا تعاني من مشكلات في إدخال المواد الغذائية، لافتا إلى أنه تم استيراد 31 مليون كيس قمح خلال نوفمبر الماضي، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم قدرة المواطنين على شراء المواد الغذائية بعد أن فقدوا مصادر دخلهم وتوقفت الدولة عن صرف الرواتب.

وأوضح السلمي أن اليمن يعتمد على 93% من احتياجاته من القمح عبر الاستيراد من الخارج، خاصة بعد تراجع الإنتاج المحلي نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 22 شركة تتاجر في استيراد القمح، ويقوم أغلب التجار بشراء العملات الأجنبية من السوق السوداء خارج القطاع المصرفي اليمني وهو ما أدى لارتفاع الدولار بعد أن توقف “البنك المركزي” اليمني عن ضخ الاعتمادات لبعض التجار.

 

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