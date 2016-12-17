لجنتان لبحث ضعف الإرسال الإذاعي وحل مشاكل المياه في سيناء تنفيذا لتوصيات «محلب»

قررت لجنة التنمية وإعمار شمال سيناء برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية في اجتماعها دفع لجنتين ميدانيتين من المتخصصين لإعداد مقترحات بآلية العمل ودفع المشروعات بشمال سيناء ولقاء العاملين على الطبيعة وبحث دفع العمل في المشروعات القائمة واقتراح ما يتم عمله خلال الفترة المقبلة لحل مشاكل المياه وضعف الإرسال الإذاعي.

> كانت اللجنة الأولى برئاسة اللواء سيد العشرى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وضمت كل من، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة وسيناء لتوزيع الكهرباء.

وقامت اللجنة بزيارة محطة تحلية مياه البحر في المساعيد شرق العريش، حيث تم توصيل الأعمال الكهربائية وتركيب الموزع والتأكد من توصيل جميع المهمات لحين تشغيل المحطة بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحى يوم غد الأحد الموافق 18 ديسمبر الجارى، وبالنسبة لخزان جنوب المساعيد تم توصيل كابل الكهرباء الخاص بالمحطة بطول 3 كيلومترات ، وسيتم إطلاق التيار يوم الخميس القادم الموافق 22 ديسمبر الجارى .

وبالنسبة لمحطة الصرف الصحى بجوار استاد العريش تم معاينتها على الطبيعة ومعاينة طلمبات الرفع وخط الطرد ، وسيتم تسليم طلمبتى رفع خلال أسبوع .

وضمت اللجنة الثانية كل من المهندس فؤاد الصفتي نائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية للارسال والمهندس إبراهيم الجويلى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الارسال بالقناة وسيناء وعدد من المختصين، حيث تفقدت اللجنة الاستديوهات والتقت العاملين في إذاعة شمال سيناء بالعريش لبحث تطوير الإذاعة والاستديوهات والوقوف على مطالب تقوية ارسال الإذاعة لتصل إلى المناطق الحدودية في رفح ووسط سيناء ، وكذا دراسة تقوية الارسال الاذاعي الى المناطق الحدودية من رفح حتى نخل بالنسبة لإذاعة شمال سيناء وكذا محطات إذاعات : البرنامج العام ، صوت العرب ، الشرق الأوسط ، والقرآن الكريم .

كان في استقبال اللجنتين ومرافقتهما اللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة، بحضور ممثلى اللجنة من رئاسة الجمهورية والجهاز الوطني لتنمية سيناء، وقد رافقها ممثلى الجهاز التنفيذي وعدد من التنفيذيين والمختصين في المحافظة.

وتستعد كل لجنة لإعداد تقريرها لعرضه على اللجنة الخاصة بتنمية وتعمير سيناء برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية في اجتماعها المقبل ، وعرض المقترحات الخاصة بكل لجنة لتطبيقها على أرض الواقع.