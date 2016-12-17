النيابة تستمع لأقوال الضابط كريم فى واقعة مقتل «مكين»

بدأت نيابة غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامي العام الأول، وبرئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، رئيس النيابة، اليوم السبت، الاستماع لأقوال الضابط كريم مجدي، في واقعة مقتل “مجدي مكين” داخل قسم شرطة الأميرية.

ووصل النقيب كريم مجدي، وعدد من أمناء شرطة الأميرية برفقة عدد كبير من المحامين، و مسؤول بمديرية أمن القاهرة.

وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي، الذي أكد تعرضه للتعذيب، وتساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسبب في وفاته.

واستمعت نيابة الأميرية الجزئية لـ9 من قوة قسم الأميرية، وأنكروا اعتدائهم على مجدي مكين، وهو ما أثبته تفريغ كاميرات القسم، عدا أمين شرطة تبين اعتدائه على شريك “مكين” و مخلى سبيله بكفالة 1000 جنيه على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، إن مينا آخر من رأى القتيل مجدي مكين، وأنه لم ير الواقعة، وسمعها من أحد الأشخاص، واتهم ضابط قسم شرطة الأميرية، النقيب كريم مجدي بتعذيبه وقتله.

ووجه دفاع المجني عليه “مجدي مكين” اتهامات لضابط قسم الأميرية وقوة القسم بتعذيبه حتى الموت.