الزمالك يهاجم الاتحاد السكندرى بـ"شيكا وستانلى وباسم"

كتب أحمد توفيق

أعلن محمد حلمى المدير الفنى للزمالك تشكيل فريقه فى مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها الثامنة مساء اليوم السبت ضمن الأسبوع الـ16 لمسابقة الدورى الممتاز.

أحمد الشناوى فى حراسة المرمى ومحمد ناصف ومحمود حمدى وعلى جبر وأسامة إبراهيم وطارق حامد ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح وشيكابالا وباسم مرسى وستانلى .

فيما قرر جهاز الزمالك استبعاد الثنائى عمر صلاح ومحمود دونجا من القائمة النهائية للمباراة ليتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من محمود عبد المنصف وشوقى السعيد وصلاح ريكو وأيمن حفنى وأحمد رفعت ومحمد إبراهيم ومايوكا .