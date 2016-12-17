الليلة..مجدي الجلاد وبكري والشاعر ضيوف “أديب” على ON E

كتبت- إ نجي لطفي

يدير الليلة الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه” كل يوم ” في تمام التاسعة والنصف على شاشة ON.E والذي يذاع بالتزامن على راديو نغم FM حول القوانين المنوط بها تنظيم الإعلام والصحافة فى مصر في ضوء مواد الدستور والتى نصت على تأسيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة ، والهيئة الوطنية للإعلام .

ويستضيف عمرو أديب في برنامجه “كل يوم” والذي يذاع فى تمام التاسعة والنصف على شاشة ON.E ، الإعلامي جمال الشاعر ، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد ، والصحفي وعضو مجلس النواب مصطفي بكري.

ويستعرض أديب مع ضيوفه كواليس إعداد تلك القوانين ، وهل ستؤدي تلك مواد القوانين لتنظيم العمل الإعلامي الصحفي بما يتماشي مع الدستور أم ستؤدي تلك القوانين إلى تكبيل الإعلام والصحافة في مصر ؟!