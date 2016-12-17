تعرف علي إجراءات وشروط ترخيص التوك توك في محافظة بني سويف

المراسل : محمد شعبان

وافق المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف على البدء في إجراءات ترخيص مركبات ” التوك توك” التي تستخدم في نقل الأشخاص بدائرة المحافظة طبقا لقانون المرور.

هذا وقد أصدرت إدارة مرور بني سويف الإشتراطات الخاصة بالترخيص وهي كالتالي: أن تكون السرعة التصميمة للمركبة لا تقل عن 45 كم في الساعة ولاتزيد عن 60كم وألا يقل إرتفاع المركبة عن سطح الأرض عن 15 سم وأن تكون السعة الليترية أكثر من 50 سم3 وذات محرك رباعي الأشواط أو ذات محرك كهربائي قدرته المستمرة والقصوى أكبر من 4 كيلووات , على أن يتم تزويد مقعد السائق بحزام أمان مناسب ويجب استخدام الغطاء “تندة” للمركبة المكشوفة تقوم مقام السقف تكون جميعها من مواد مقاومة للإشتعال ،على أن يكون الجانب الأيسر من الجزء المخصص للركاب مغلقاً تماماً بحيث لا يتيح الصعود أو النزول للركاب من ذلك الجانب وأن يكون الجانب الأيمن من الجزء المخصص للركاب مزوداً بباب له وسيلة إغلاق مناسبة بحيث لا يفتح تلقائياً عند التوقف المفاجئ حرصاً على سلامة وأمن الركاب.

كما تضمنت الاشتراطات حظر استخدام التوك توك إلا في نقل الأشخاص بحد أقصى 6 راكب بأجر وفقاً للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي يصدر بها قرار من وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى منع تسيير مركبات التوك توك في عواصم المحافظات أوالمدن أو إليها أو في الطرق الرئيسية والسريعة على أن يقتصر سيرها في الطرق الفرعية الداخلية.

كما حددت إدارة المرور الأوراق المطلوبة للسير في إجراءات الترخيص والتي تتضمن مستندات الملكية من الإفراج الجمركي أو فاتورة شراء من الشركة المصنعة وصورة بطاقة المالك ووثيقة تأمين إجبارية وفحص المركبة ,بحيث يتم تطبيق كافة الاشتراطات العامة للمركبات على التوك توك فيما عدا ما يتعارض مع ماسبق .