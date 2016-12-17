النائب العام يأمر بتسليم رفات ضحايا طائرة باريس المنكوبة لذويهم

استعرض النائب العام المستشار نبيل صادق، نتائج التقرير الفني الخاص بلجنة تحقيق حوادث الطيران وتقرير مصلحة الطب الشرعي المصري، بشأن تحديد هوية ضحايا حادث سقوط طائرة مصر للطيران الرحلة رقم 804 القادمة من باريس للقاهرة بتاريخ 19 مايو 2016، وذلك عقب إجراء فحص البصمة الوراثية – DNA – للأشلاء المعثورعليها ومطابقتها على العينات المأخوذة من ذويها من المصريين والأجانب، وما أسفر عنه التقرير من وجود آثار مواد مفرقعة ببعض الرفات البشرية لضحايا الحادث.

وقد كلف النائب العام نيابة أمن الدولة العليا بتسليم الرفات البشرية المعثور عليها لأهالي الضحايا من المصريين، وجاري التنسبق مع السفارات الأجنبية لتسليم الرفاة البشرية للضحايا الأجانب.

كما كلف النائب العام نيابة أمن الدولة باستكمال التحقيقات في ضوء ما توصلت إليه تقارير الطب الشرعي ولجنة حوادث الطائرات من نتائج.