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النائب العام يصدر كتابًا دوريًّا بتشديد عقوبة الختان ”السجن 7 سنوات”

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النائب العام يصدر كتابًا دوريًّا بتشديد عقوبة الختان ”السجن 7 سنوات” النائب العام يصدر كتابًا دوريًّا بتشديد عقوبة الختان ”السجن 7 سنوات”

ختان الإناث

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، كتاب دوري بشأن تشديد العقوبة المقرَّرة لجرائم ختان الإناث، وفقًا للقانون الجديد.

وجاء في نص العقوبات: أن ممارسة ختان الإناث جريمة مكتملة الأركان، يعاقب عليها القانون، ويشترط وقوع جريمة ختان الإناث على الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو إلحاق إصابات دون مبرر طبي.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، إذا أحدث الختان عاهة مُستديمة أو أفضى إلى الموت.

وأنه في حالة إذا كانت المجني عليها طفلة يزداد مقدار العقوبة مثل الحد الأدنى المقرر لأي جريمة.

ويعاقب كل طبيب شارك في عملية الختان أو أجراها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات.

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