وزير الأوقاف ووكيل الأزهر يشاركان بمؤتمر تعزيز السلم في الإمارات

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم السبت الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف متوجهين إلى أبوظبى فى زيارة للإمارات تستغرق ٤ أيام ، يشاركان خلالها فى فعاليات الملتقى الثالث لمنتدى تعزيز السلم، والذى يعقد غدا الأحد برعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الإماراتى .

يشارك في المؤتمر ما يزيد على 400 شخصية من العلماء والمفكرين العرب والمسلمين على مستوى العالم ، ويناقش المؤتمر جهود البحث وتأصيل ثقافة التلاقى والتعارف الكامنة فى روح الإسلام ، والعمل على تنفيذ غايته فى السعى الدؤوب لإطفاء الفتن ، وتجنيب الأمة المزيد من التمزق والخراب المادى والمعنوى ، وذلك من خلال تنشئة جيل جديد يتبنى أولوية السلم ، ويعمل من أجل تحقيقه وترسيخه بوصفه الخيار الوحيد لتدبير الاختلاف والتدافع والتغيير .