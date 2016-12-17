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وزير الأوقاف ووكيل الأزهر يشاركان بمؤتمر تعزيز السلم في الإمارات

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وزير الأوقاف ووكيل الأزهر يشاركان بمؤتمر تعزيز السلم في الإمارات وزير الأوقاف ووكيل الأزهر يشاركان بمؤتمر تعزيز السلم في الإمارات

وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم السبت الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف متوجهين إلى أبوظبى فى زيارة للإمارات تستغرق ٤ أيام ، يشاركان خلالها فى فعاليات الملتقى الثالث لمنتدى تعزيز السلم، والذى يعقد غدا الأحد برعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الإماراتى .

يشارك في المؤتمر ما يزيد على 400 شخصية من العلماء والمفكرين العرب والمسلمين على مستوى العالم ، ويناقش المؤتمر جهود البحث وتأصيل ثقافة التلاقى والتعارف الكامنة فى روح الإسلام ، والعمل على تنفيذ غايته فى السعى الدؤوب لإطفاء الفتن ، وتجنيب الأمة المزيد من التمزق والخراب المادى والمعنوى ، وذلك من خلال تنشئة جيل جديد يتبنى أولوية السلم ، ويعمل من أجل تحقيقه وترسيخه بوصفه الخيار الوحيد لتدبير الاختلاف والتدافع والتغيير .

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