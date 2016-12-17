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غدا ..انطلاق حملة المسح الطبى لتلاميذ مدارس شمال سيناء

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غدا ..انطلاق حملة المسح الطبى لتلاميذ مدارس شمال سيناء غدا ..انطلاق حملة المسح الطبى لتلاميذ مدارس شمال سيناء

>شمال سيناء ـ محمد حسين

تنطلق غدا الأحد حملة المسح الطبى لتلاميذ مدارس شمال سيناء وتبدأ بمدارس مدينتى العريش والشيخ زويد، صرح بذلك الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة فى شمال سيناء .

 

وقال " خاطر " فى تصريحات صحفية، إنه تم اختيار محافظة شمال سيناء مع محافظة المنيا كأولى المحافظات على مستوى الجمهورية لعمل المسح الطبى والتحاليل الطبية لهم يومى الأحد والاثنين المقبلين،  موضحا انه تم  اختيار مدرستى مصطفى حقى الإبتدائية بالعريش والحمايدة الإبتدائية بالشيخ زويد كتجربة يتم تعميمها بعد ذلك للاكتشاف المبكر للأنيميا لدى أطفال المدارس الابتدائية من سن 6 ستوات وحتى 12 عاما ، وسيتم عمل التحاليل الطبية لهم وتشمل تحاليل الدم والبراز ، وأنه سيتم منح الحالات المكتشفة العلاج المجانى لها .

 

وكشف عن توفير أجهزة المعمل الخاص بتحليل أنزيمات الحديد فى الدم، "وخاصة جهاز كيمياء الدم لعمل تحاليل أمراض الدم وعلى رأسها الحديد "، لإجراء التحاليل المتقدمة للتلاميذ لاكتشاف حالات الأنيميا بين تلاميذ المدارس، جاهز لعمل 600 تحليل .

 


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