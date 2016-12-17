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الجيش السوري يتمكن من صد هجوم لداعش على قاعدة جوية فى ريف تدمر

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الجيش السوري يتمكن من صد هجوم لداعش على قاعدة جوية فى ريف تدمر الجيش السوري يتمكن من صد هجوم لداعش على قاعدة جوية فى ريف تدمر

>(أ ش أ)

أعلن الجيش السورى أنه تمكن من صد هجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" على القاعدة الجوية (تى 4) فى ريف مدينة تدمر.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) اليوم السبت، نقلا عن مصادر من القوات الموالية للجيش السورى قولهم إن الهجوم الذى شنه مسلحو تنظيم "داعش" على القاعدة الجوية كان من محور الجنوب الغربي، وإن مسلحى التنظيم تراجعوا بعد أن واجهوا مقاومة شرسة.

وأضافت تلك المصادر أن القاعدة الجوية ( تى 4) تتعرض باستمرار لقصف بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية من عدة اتجاهات، وأن المسلحين لم يعد يفصلهم عن القاعدة من محور الجنوب الغربى سوى حوالى 4 كيلومترات، ما يشكل تهديدا لأمنها.

يذكر أن مطار (تى 4 ) هو النقطة العسكرية الأهم التى يسعى تنظيم "داعش" للوصول إليها بعد أن سيطر على مدينة تدمر ومحيطها، إلا أن القوات السورية المرابطة فى تلك المكان تتمكن حتى الآن من صد هجمات داعش التى يشنها التنظيم من أكثر محور.


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