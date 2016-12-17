صوتي للنجمة صاحبة حقيبة اليد الأجمل

تعتبر حقيبة اليد قطعة اكسسوار أساسية مع كل إطلالة سواء كانت إطلالة في الأيام العادية أو لمناسبة رسمية، ولذلك تركز الكثير من النجمات على حقائب اليد، فنراهن يخترن حقائب بتصاميم وألوان متنوعة ليزين بها إطلالاتهن.



وقد اخترنا لك مجموعة من النجمات اللواتي تألقن بحقائب يد مميزة مع إطلالاتهن المتنوعة، فاختارت النجمة Megan McKenna حقيبة يد كبيرة مع إطلالة كاجوال وكذلك الأمر بالنسبة للمغنية اللبنانية هيفا وهبي التي اختارت حقيبة باللون الأبيض، كما اختارت كل من النجمتين Alexa Chung و Doina Ciobanu حقائب يد كلاتش من Prada وVersace ، أما النجمتين اللبنانيتين مايا دياب و نانسي عجرم فقد اختارتا حقائب يد صغيرة الحجم بمقبض طويل، وقد رأينا كل من النجمة اللبنانية اليسا والنجمة Tallia Storm يحملن حقائب يد كلاتش مع إطلالاتهن الرسمية، بالإضافة إلى النجمة سلمى حايك Salma Hayek التي قررت اختيار حقيبة يد باللون الأسود من Gucci ، وأخيراً النجمة اللبنانية نوال الزغبي التي اختارت حقيبة يد كلاتش باللون الأصفر مع إطلالة كاجوال.



وكما رأينا تنوع في الألوان المختارة للحقائب مثل الأسود والأبيض والوردي والأحمر والأصفر وغيرها، كما تنوعت تصاميمها فبعضها كانت كبيرة الحجم و بعضها الأخر كانت كلاتش.

اختاري النجمة صاحبة الحقيبة الأجمل وشاركينا خيارك.