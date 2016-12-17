«الأهلي» يؤدي مرانه الأخير قبل لقاء «المصري» الأحد

مراسل ONA

خاض الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير استعداداً لمباراة المصري المقررة غدًا الأحد بالملعب الملحق بفندق الاقامة في برج العرب بسبب رغبة الجهاز الفني في الحفاظ على اللاعبين من الإجهاد قبل المباراة في حالة الانتقال للتدرب على ببرج العرب.

وكان الفريق قد خاض مرانه الأخير ظهر الجمعة في ملعب التتش قبل السفر الى الإسكندرية لخوض مباراة المصري المقرر لها الأحد في الإسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ المران بمحاضرة قصيرة القاها حسام البدري، وأعقب ذلك فقرات بدنية للاعبين تحت إشراف أنيس الشعلالي المعد البدني للفريق ، وبعدها خا ض اللاعبين تقسيمة كرة قوية إستمرت لمدة 30 دقيقة استعدادًا لمواجهة المصري.