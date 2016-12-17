مكونات أغلى أقنعة البشرة موجودة في مطبخك، جربيها!

هل فكرت من قبل في السر وراء نضارة وإشراق بشرتك بعد زيارةأحد صالونات التجميل والقيام ببعض الماسكات هناك؟ ماهو الفرق بين الماسكات التي تستخدمها الصالونات وبين الماسكات المنزلية العادية؟

عندما تذهبين إلى أحد صالونات التجميل لعمل ماسكات للعناية بالبشرة، ستجدين أن معظم الماسكات هناك مصنوعة من مواد طبيعية خالية من أي مواد كيميائية، بالإضافةإلى براعة اختيار المكونات للحصول على مزيج فريد وفعال من أروع الأقنعة التي تشعر كل فتاة بمدى جمال وتألق بشرتها.

إليك أبرز الماسكات الطبيعية التي تستخدمها صالونات التجميل:



1.الزبادي والأسبرين: قومي بإذابة قرص من الأسبرين في نصف كوب من الزبادي جيداً، وقومي بوضعه على بشرتك لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي بشرتك بالماء جيداً.

2.النشا والليمون: قوميبمزج ملعقة من النشاوملعقة من الزبادي مع نصف ليمونةونصف ملعقةمن زيت الزيتون، وضعي المزيج على بشرتك لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

3.الليمون واللبن:قومي بمزج ملعقة من اللبن مع نصف ليمونةوملعقة من الدقيق وملعقة من النشاوملعقة من ماء الوردوملعقة من زيت الزيتون، وضعي المزيج على بشرتك لمدة نصف ساعة، ثم اشطفيها بالماء الفاتر.

4.الخيار والنشا: اخلطي في الخلاط خيارة متوسطةوملعقتين من النشاو4ملاعق من ماء الورد حتى تحصلي على مزيج متماسك قليلاً،وضعيه على بشرتك لمدة نصف ساعة، كما يمكنك وضع شرائح من الخيار حول عينيك للتخلص من الهالات السوداء، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

5.بودرة جونسون مع ماء الورد: قوميبمزج ملعقتين من بودرة جونسونمع ملعقة من ماء الوردوملعقة من الماء حتى تحصلي على عجينة رطبة قليلاً، وضعيها على بشرتك لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.