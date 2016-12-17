أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المتحدث العسكرى ينشر لحظة ضبط 171كيلو هيروين على مركب إيرانى بالبحر الأحمر

Google+ Print
المتحدث العسكرى ينشر لحظة ضبط 171كيلو هيروين على مركب إيرانى بالبحر الأحمر المتحدث العسكرى ينشر لحظة ضبط 171كيلو هيروين على مركب إيرانى بالبحر الأحمر

>كتب زكى القاضى

نشر العميد محمد سمير ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة ، لحظة القبض على مركب إيرانى ، محمل بمواد مخدرة من "الهيروين"، وذلك بعد تمكن القوات البحرية من القبض عليه.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة، قد أصدرت توجيه إلى القوات البحرية، بدفع إحدى وحداتها البحرية للموقع المحتمل لتواجد المركب الإيرانى لمعارضتها وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش عليها، وأثناء التفتيش تم العثور على أكياس بها مسحوق أبيض مخبأة بأرضية دورات المياه بالسفينة، وعددها ( 319 ) كيسا تقدر بحوالى (171) كجم، بالإضافة إلى (8) تليفونات محمول ماركات مختلفة وتليفون (ثريا) وجهاز لاسلكى ومبالغ مالية.

وألقت القوات البحرية القبض على طاقم المركب (ABADAN) والمكون من 7 أفراد يحملون جنسيات مختلفة، منهم 4 أفراد يحملون الجنسية "الإيرانية"، وفردين يحملان الجنسية "الهندية" وآخر يحمل الجنسية "الباكستانية".

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365