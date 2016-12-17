المتحدث العسكرى ينشر لحظة ضبط 171كيلو هيروين على مركب إيرانى بالبحر الأحمر

كتب زكى القاضى

نشر العميد محمد سمير ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة ، لحظة القبض على مركب إيرانى ، محمل بمواد مخدرة من "الهيروين"، وذلك بعد تمكن القوات البحرية من القبض عليه.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة، قد أصدرت توجيه إلى القوات البحرية، بدفع إحدى وحداتها البحرية للموقع المحتمل لتواجد المركب الإيرانى لمعارضتها وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش عليها، وأثناء التفتيش تم العثور على أكياس بها مسحوق أبيض مخبأة بأرضية دورات المياه بالسفينة، وعددها ( 319 ) كيسا تقدر بحوالى (171) كجم، بالإضافة إلى (8) تليفونات محمول ماركات مختلفة وتليفون (ثريا) وجهاز لاسلكى ومبالغ مالية.

وألقت القوات البحرية القبض على طاقم المركب (ABADAN) والمكون من 7 أفراد يحملون جنسيات مختلفة، منهم 4 أفراد يحملون الجنسية "الإيرانية"، وفردين يحملان الجنسية "الهندية" وآخر يحمل الجنسية "الباكستانية".