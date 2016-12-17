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روسيا: إجلاء المسلحين في حلب فتحت الباب لوقف إطلاق النار في مناطق أخرى

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روسيا: إجلاء المسلحين في حلب فتحت الباب لوقف إطلاق النار في مناطق أخرى روسيا: إجلاء المسلحين في حلب فتحت الباب لوقف إطلاق النار في مناطق أخرى

إيجور كوناشينكوف الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية (أرشيفية)

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء ايجور كوناشنكوف بأن عملية إجلاء المسلحين مع عائلاتهم من مدينة حلب فتحت آفاقا جديدة لوقف إطلاق النار في مناطق أخرى من سوريا.

وأضاف كوناشنكوف اليوم السبت “أن إخراج المسلحين وعائلاتهم بشكل أمن لم ينقذ فقط حياة ما يقرب من 10 ألاف سوري، بل وأعطى أفاقا جديدة لإدخال نظام وقف الأعمال العدائية ليس في محافظة حلب فقط، ولكن أيضا في أجزاء أخرى من سوريا”.

وأشار إلى أن عملية إخراج المسلحين من حلب فصلت فعليا بين ما يسمى بـ”المعارضة المعتدلة” عن “الإرهابيين”، موضحا أن هذه العملية أظهرت أن هناك رغبة للتفاوض من قبل جميع أطراف النزاع على الأرض.

أ ش أ

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