إنبى يخوض مواجهة الإنتاج الحربى بـ"تشكيل الأهلى"

كتب عمرو جاب الله

أعلن طارق العشرى المدير الفنى لإنبى التشكيلة الرسمية التى سيخوض بها مواجهة الإنتاج الحربى، المقرر لها مساء اليوم، على استاد السلام، فى الجولة الـ16 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى: "على لطفى فى حراسة المرمى، عبد الله جمعة ورامى صبرى وصلاح سليمان وعمرو طارق فى خط الدفاع، إيمانويل إيجبتور وعلى عيد وأمامهم صلاح عاشور فى خط الوسط، محمود قاعود ومحمد بسيونى وعمرو مرعى فى خط الهجوم".

يعد تشكيل إنبى فى مواجهة الإنتاج الحربى هو نفس تشكيل الفريق البترولى فى مباراته الأخيرة أمام الأهلى ولم يجر طارق العشرى أى تغييرات رغم عودة الثنائى أحمد صبحى وعلى فوزى بعد رفع الإيقاف عنهم والذى تسبب عن غيابهم فى مباراة الجولة السابقة أمام الفريق الأحمر.