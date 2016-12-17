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السويس يهزم القناة 0/2 ويواصل مطاردته للنصر بالقسم الثانى

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السويس يهزم القناة 0/2 ويواصل مطاردته للنصر بالقسم الثانى السويس يهزم القناة 0/2 ويواصل مطاردته للنصر بالقسم الثانى

>كتب - هيثم عويس

واصل فريق السويس مطاردته للنصر على قمة المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى محققًا الفوز على القناة بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السويس الجديد ضمن فعاليات الأسبوع الثانى عشر للدورى ليرتفع رصيد أبناء الغريب إلى 25 نقطة فى المركز الثانى بالجدول خلف النصر المتصدر برصيد 29 نقطة، بينما توقف رصيد القناة عند 9 نقاط فى المركز السابع عشر .

 

بينما أسفرت باقى النتائج عن تعادل الترسانة والشهداء بهدف لمثله، وفوز المصرية للاتصالات على كوكاكولا 2/1، الزرقا على دمياط بهدف مقابل لـ لا شىء، وبنفس النتيجة استطاع اتحاد الشرطة الفوز على نجوم المستقبل، كما استطاع سيراميكا كليوباترا الفوز خارج ملعبه على كهرباء الإسماعيلية بهدفين نظيفين، فى الوقت الذى حقق فيه البنك الأهلى الفوز بهدفين على السكة الحديد على ملعب الأخير.

 


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