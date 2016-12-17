رئيس نادي 6 أكتوبر: التعاقد مع أحمد بلال بداية طريق "الممتاز"

كتب - محمد ابراهيم

أكد المستشار عبد الناصر خطاب رئيس نادى 6 أكتوبر، أنه تم التعاقد مع أحمد بلال لاعب الأهلى والمنتخب الوطنى السابق، للإشراف على منظومة كرة القدم فى النادى ووضع خطة تطوير المنظومة خلال السنوات المقبلة.

وقال خطاب إنه تم عقد عدة اجتماعات مع أحمد بلال خلال الأيام الماضية تم خلالها مناقشة احتياجات فريق الكرة الأول، وقطاع الناشئين، حيث أكد بلال لرئيس النادى أنه يهدف خلال السنوات الثلاثة المقبلة أن يكون الفريق الأول لكرة القدم فى مضمار المنافسة على التأهل للدورى الممتاز، خاصة بعدما أبدى بلال إعجابه بالإمكانيات المتاحة للنادى والتى يوفرها المجلس الحالى.

وأضاف رئيس النادى أن نجم الأهلى الأسبق طلب عدة أمور سيتم توفيرها فى الأيام المقبلة، ليكون النادى وقطاع الكرة مؤهلين لتنفيذ خطة نجم المنتخب السابق، مضيفًا أن نادى 6 أكتوبر يهدف فى الوقت الراهن للنهوض بجميع الألعاب الرياضية، وفى مقدمتها كرة القدم وكرة السلة، لأنه النادى الأكبر فى المدينة التى تعد من أكبر مدن القاهرة فى الوقت الراهن.

وعن قطاع الناشئين أكد خطاب أن أحمد بلال طلب تعيين مدرب أحمال للقطاع كاملاً، وهو ما سيتم توفيره بعدما قام بلال بجولة فى القطاع عاين خلالها الملاعب والإمكانيات المتاحة للقطاع والمواهب التى تضمها فرق الناشئين، وأكد خطاب أن فريق 97 تم إطلاق لقب فريق الأمل عليه، نظرًا لخطة بلال أن يكون هذا الفريق هو القوام الأساسى للفريق الأول الذى سينافس على التأهل للممتاز خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

أما عن قطاع السلة فأكد خطاب أنه تم التعاقد مع الدكتور مصطفى هدهود مدرب منتخب كرة السلة للإشراف على اللعبة وتطويرها، خاصة أن فريق السلة بالنادى ينافس فى دورى القسم الثانى ويقترب بقوة من التأهل للممتاز، كما أنه تم تعيين دكتور طارق شكرى مدير للنشاط الرياضى بلنادى للاستفادة من خبراته فى تنفيذ فكر ومخطط الإدارة للنهوض بالقطاع الرياضى فى النادى.

واختتم رئيس النادى تصريحاته مؤكدًا أنه يسعى خلال الفترة التى يتولى خلالها قيادة النادى أن يضع حجر الأساس لجميع الألعاب للظهور فى الخريطة المصرية، لأنه يرى أن عدم وجود نادى 6 أكتوبر ضمن أندية المصاف فى جميع الألعاب الرياضية أمر مخزٍ فى ظل الإمكانيات البشرية والمادية التى يمتلكها النادى.