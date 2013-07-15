"تنمية" للبترول تتولى تسهيلات شركة "بترو أمير" باستثمارات 1.3 مليون دولار

كتب : شادي أحمد منذ 22 دقيقة

استحوذت شركة "تنمية" للبترول، على مناقصة طرحتها الهيئة العامة للبترول لعقود التسهيلات الإنتاجية لشركة "بترو أمير" خلال خطط الشركة للعام الجاري 2013.

وحصلت الشركة على عقد تشغيل التسهيلات الإنتاجية لشركة "بترو أمير" البترولية، وستقوم الشركة بعمل تلك التسهيلات في منطقة الامتياز بالصحراء الشرقية، وذلك بحجم استثمارات 1.3 مليون دولار، بالإضافة إلى عمليات تشغيل التسهيلات في حقل "إيست غزالات" بالصحراء الغربية.

وستقوم الشركة بإبرام عقد جديد مع شركة "جابكو" البترولية لعمل تسهيلات الإنتاج المبكر في منطقة الامتياز بجنوب سيناء، بإنتاج يومي 5 آلاف برميل زيت، حيث إن تكلفة تأجير جهاز الحفر تقدر بـ750 ألف دولار.