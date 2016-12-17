صلاح عبدالله: ربنا يقوي السيسي..وفي مصريين بالبطاقة بس

أكد الفنان صلاح عبد الله، أن مصر لن تؤثر عليها أي أعمال إرهابية، مشددًا على ضرورة تماسك وحدة الوطن ودعا الله أن يقوي الرئيس السيسي ويقدره على المهمة الصعبة ومش عارف الناس إزاي بتشتبك بالطريقة دي”.

وأضاف “عبد الله” خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة ياسمين سعيد في برنامج “الجمعة في مصر” المذاع على قناة mbc مصر أن الأحداث الإرهابية لن تهزم مصر والمصريين، منوها أنه كان يشعر بالوجع بسبب حادثة الكنيسة البطرسية بالعباسية، قائلا: “دي محاولة من محاولات شق الصف .. من قبل عدد من المصريين الذين لا ينتمون لمصر إلا بالبطاقة فقط”.