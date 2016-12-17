الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غداً طقس صحو إلى غائم جزئيا أحيانا والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام وقوية أحيانا فوق البحر قد تكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية ويحتمل تشكل الضباب / الضباب الخفيف خاصة على المناطق الداخلية.

حركة الرياح .. جنوبية غربية - شمالية غربية / 18 - 28/38 كم/ساعة بوجه عام و شمالية غربية / 35 - 45/ 60 كم/ساعة فوق البحر

البحر مضطرب الى شديد الاضطراب أحيانا وارتفاع الموج 3 / 5 أقدام قرب الساحل و 6 - 8 / 10 أقدام في العمق ويبلغ أعلى مد عند الساعة 15:36 مساء وأدني جزر عند الساع 09:27 صباحا وعند الساعة 10:29 مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 24 18 80 35 .

> دبي 25 18 75 30 .

> الشارقة 24 16 85 35.

> عجمان 24 17 80 35.

> أم القيوين 25 15 75 30 .

> رأس الخيمة 26 14 85 35 .

> الفجيرة 29 20 60 20.

> العين 24 14 90 25 .

> ليوا 24 13 95 30 .

> الرويس 24 15 85 30 .

> السلع 23 16 85 35.

> دلما 22 13 75 45 .

> طنب الصغرى 21 16 80 45 .

> طنب الكبرى 21 16 80 45 .

> أبوموسى 22 17 75 40.