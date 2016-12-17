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بالصور.. الحكومة: انتهاء المسودة الثانية لقانون الاستثمار الجديد خلال أسبوع

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بالصور.. الحكومة: انتهاء المسودة الثانية لقانون الاستثمار الجديد خلال أسبوع بالصور.. الحكومة: انتهاء المسودة الثانية لقانون الاستثمار الجديد خلال أسبوع

>كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الوزارة انتهت من مناقشة قانون الاستثمار الجديد، لافتة إلى المسودة الثانية للقانون والتى يتم العمل عليها حاليًا تضمنت برنامج الحوافز والضمانات للمستثمرين وآليات العمل بقانون الضرائب وتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم السبت، إنه سيتم الانتهاء من المسودة الثانية للقانون خلال أسبوع، على أن يعقب ذلك جلسة خاصة 25 ديسمبر الجارى لمناقشة القانون.


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كلمة وزيرة الاستثمار


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وزيرة الاستثمار أثناء المؤتمر


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مصر 365

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