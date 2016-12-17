نقابة الأطباء بالغربية تحشد الأعضاء لجلسة الطعن على حكم بدل العدوى

ناشد فرع نقابة أطباء الغربية برئاسة الدكتور مجدى الحفناوى نقيب الغربية والدكتور جرجس رزق الله أمين عام فرع النقابة جميع الأعضاء للمشاركة بجلسة نظر الطعن المقدم ضد حكم بدل العدوى بالقاهرة الأحد 25 ديسمبر الجارى.

وجاء البيان الذي اصدره فرع نقابة أطباء الغربية اليوم السبت نظرا لمايحدث علي الساحة الطبية ومايتعرض له جموع الأطباء من مخاطر وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بأحقية الأطباء في بدل عدوى مناسب وتقاعس الجهات التنفيذية في اتخاذ اللازم نحو التنفيذ وبعد أن سدت السبل أمام النقابة العامة.

وتابع البيان فتهيب نقابة أطباء الغربية بالزملاء بحضور جلسة المحكمة بالقاهرة الأحد الموافق 25 ديسمبر الجارى والمنعقدة لنظر الطعن المقدم ضد حكم بدل العدوى.