بالصور.. السيسى لـ"علماء مصر": الدولة حريصة على التواصل الحقيقى والجاد معكم

كتب محمد الجالى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بوفد من العلماء المصريين الذين شاركوا في مؤتمر "مصر تستطيع" الذي عقد في مدينة الغردقة يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والنقل، والاستثمار، و رئيس أكاديمية البحث العلمي.



> وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد بالجهود التي يقوم بها علماء مصر في الخارج والنجاحات التي يحققونها في مختلف المجالات، مشيراً إلى ما يتميزون به من جدية والتزام وسمعة طيبة على المستوى الدولي، ومؤكداً حرص الدولة على التواصل الحقيقي والجاد مع علماء مصر في الخارج بشكل مستمر وبطريقة مؤسسية تضمن تحقيق الاستفادة القصوى للوطن من خبراتهم المتراكمة في القطاعات المختلفة.



> و أكد الرئيس، خلال اللقاء، أهمية العمل على زيادة ربط جميع المصريين في الخارج بوطنهم الأم، وتكثيف التواصل بينهم وبين الدولة، مشيراً إلى أن جميع المصريين بالخارج يعدون بمثابة سفراء للوطن كل في موقعه، وأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالعقول المصرية المهاجرة، في ضوء تقديرها لمساهماتهم القيمة في دفع عملية التنمية الشاملة الجاري تنفيذها حالياً.



> وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس رحب بما صدر عن مؤتمر "مصر تستطيع" من توصيات محددة، مشيراً إلى أهمية قيام علمائنا بالخارج بمتابعة تنفيذ مبادراتهم وأفكارهم والإشراف على مراحل تحويل الفكرة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الدولة ستتابع تنفيذ تلك التوصيات بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية وبالاشتراك مع العلماء الذين شاركوا في المؤتمر.



> وجرى حوار مفتوح بين الرئيس والعلماء المشاركين في اللقاء، حيث أكد الحضور استعدادهم لبذل مزيد من الجهد لخدمة الوطن وتقديم كافة خبراتهم لنقل تجارب نجاح مضيئة وتحقيق نتائج ملموسة في مجالات متعددة تشمل تطوير التصنيع والتعليم والرعاية الصحية وإدارة الأزمات وتحلية المياه المالحة باستخدام الطاقة الشمسية والمساهمة في تنفيذ مشروعات تنمية منطقة قناة السويس وغير ذلك من المجالات التنموية ذات الأولوية لمصر، معربين عن تقديرهم لجهود الدولة للاستفادة من خبراتهم واهتمام الرئيس المستمر بتعزيز التواصل الفعال بين مصر وعلمائها في الخارج.



>صورة تذكارية للسيسى يلتقى وفد علماء مصر