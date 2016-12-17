الحكومة تقر مشروع قانون عقوبة تسريب الامتحانات.. حبس يصل لـ 7 سنوات وغرامة

كتبت هند مختار

قال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، إن طرق تأمين امتحانات الثانوية العامة ستكون وفق 3 مسارات، ناقشها اجتماع الحكومة اليوم، بينها مشروع قانون تعليظ العقوبة على تسريب امتحانات الثانوية العامة، الذى من المقرر أن تحيله الحكومة لمجلس الدولة

وأضاف فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم السبت أن مشروع القانون تضمن العقاب بالحبس مدة لا تزيد عن 7 سنوات وغرامة مالية، لكل من أذاع أو نشر أسئلة خاصة بالامتحانات، سواء قبل أو أثناء الامتحانات، ومادة أخرى بمشروع القانون بأن يحرم الطالب الذي يرتكب غشا أو يشارك فيه بالحرمان من الامتحان واعتباره راسبا فى كافة المواد