«أبو الغيط» يزور مقر الهيئة العربية للطاقة الذرية في تونس

قام أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال زيارته إلى تونس فى الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر بزيارة لمقر الهيئة العربية للطاقة الذرية حيث عقد لقاءً موسعاً مع مدير عام الهيئة د. عبد المجيد المحجوب ورئيس وأعضاء مجلسها التنفيذى.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط استمع خلال اللقاء إلى عرض مطول حول النشاط الذى تقوم به الهيئة العربية للطاقة الذرية فى تعزيز وتطوير أوجه التعاون بين الدول العربية الأعضاء فى الهيئة فى مجالات الإستخدام السلمى للطاقة النووية وتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات التكاملية فيما بينها فى هذا المضمار وتطوير العلاقات العلمية والبحثية التى تربط بين الهيئة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئات والوكالات النووية فى الدول الغربية والآسيوية الكبرى.

وأشاد الأمين العام من ناحيته بالدور المتقدم الذى تقوم به الهيئة العربية فى دفع العمل العربى المشترك فى مجال التعاون فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتسخير تطبقياتها للمساهمة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والنهضة العلمية فى الوطن العربي.

كما اجتمع أبو الغيط خلال تواجده فى تونس مع نخبة منتقاة من المفكرين والمثقفين العرب والتونسيين فى مقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بحضور المدير العام للمنظمة د. عبد الله حمد محارب.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن أبو الغيط استعرض أمام الحضور رؤيته للتطورات الحالية في العالم العربى والتحديات الكبيرة التى يمر بها والجهود الحثيثة التى تسعى جامعة الدول العربية للقيام بها للم الشمل العربى والحفاظ على المكتسبات التى تم تحقيقها على مدار العقود الماضية لدفع وتطوير العمل العربى المشترك .

وشدد أبو الغيط فى هذا الإطار على الدور المحورى الذى يمكن أن يقوم به المثقفون والمفكرون فى الوطن العربى للمساهمة فى مواجهة هذه التحديات وإخراج الأمة العربية من أزمتها معتبراً أن الأولوية يجب أن تكون لتطوير التعليم والإرتقاء بمستوى الثقافة فى الوطن العربى كشرط أساسى لتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية التى نتطلع اليها كما اقترح أبو الغيط دراسة فكرة تنظيم مؤتمر أو ملتقى موسع حول واقع التربية والتعليم فى الوطن العربى كخطوة هامة يمكن أن تفضى نتائجها الى تطوير البنية التعليمية فى الدول العربية.