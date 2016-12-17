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«البحرية» تضبط 171 كيلو هيروين داخل مركب إيرانى بالبحر الأحمر

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«البحرية» تضبط 171 كيلو هيروين داخل مركب إيرانى بالبحر الأحمر «البحرية» تضبط 171 كيلو هيروين داخل مركب إيرانى بالبحر الأحمر

ارشيفية

نجحت عناصر القوات البحرية، فى إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى بناءً على ما ورد من معلومات تفيد بتواجد مركب ” إيرانى” مشتبه فيه بالمياه الإقليمية المصرية بالبحر الأحمر.

وأوضح بيان المتحدث العسكري، علي صفحة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن القوات البحرية دفعت إحدى وحداتها للموقع المحتمل لتواجد المركب الإيرانى لمعارضتها وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش عليها وأثناء التفتيش تم العثور على أكياس بها مسحوق أبيض مخبأه بأرضية دورات المياة بالسفينة وعددها 319 كيسا تقدر بحوالى 171 كجم بالإضافة إلى 8 تليفونات محمولة ماركات مختلفة وتليفون (ثريا) وجهاز لاسلكى ومبالغ ماليه تقدر بـ (145 دولار – 4805 روبيه هندى – 545 ألف ريال إيرانى – 10 روبيه باكستانى) وتم القبض على المركب وتدعى ( ABADAN ) وطاقمها المكون من 7 أفراد يحملون جنسيات مختلفة منهم 4 إيرانيين و هنديان و باكستاني.

تم القبض على المركب والطاقم والمضبوطات وإقتيادهم إلى القاعدة البحرية وتم تقديم الرعاية اللازمه للطاقم وتسليم المضبوطات إلى جهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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