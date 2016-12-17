النائب العام يستعرض تقارير طائرة باريس مع محامى عام أمن الدولة

استعرض النائب العام المستشار نبيل صادق التقارير الفنية التى تسلمتها نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام والمستشار محمد وجيه و تقرير الطب الشرعي بشأن تحاليل جثامين الضحايا في حادث سقوط الطائرة المصرية.

ومن المنتظر أن تقوم النيابة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا الخاصة بالرحلة رقم 804 التى كانت فى طريقها من باريس للقاهرة يوم 19 مايو الماضي، والذى كشف عن آثار مواد متفجرة برفات ضحايا طائرة مصر المنكوبة.

أظهر تحليل سابق لمسجل بيانات الطائرة وجود دخان في أحد دورات المياه وقمرة لأنظمة الطيران الإلكتروني حيث أكدت التقارير العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفاة البشرية الخاصة بالمتوفين وتبين وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

ومن المنتظر أن تصدر النيابة بيانًا حول هذا الأمر.