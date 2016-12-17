أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

النائب العام يستعرض تقارير طائرة باريس مع محامى عام أمن الدولة

Google+ Print
النائب العام يستعرض تقارير طائرة باريس مع محامى عام أمن الدولة النائب العام يستعرض تقارير طائرة باريس مع محامى عام أمن الدولة

المستشار نبيل صادق النائب العام – أرشيفية

استعرض النائب العام المستشار نبيل صادق التقارير الفنية التى تسلمتها نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام والمستشار محمد وجيه و تقرير الطب الشرعي بشأن تحاليل جثامين الضحايا في حادث سقوط الطائرة المصرية.

ومن المنتظر أن تقوم النيابة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا الخاصة بالرحلة رقم 804 التى كانت فى طريقها من باريس للقاهرة يوم 19 مايو الماضي، والذى كشف عن آثار مواد متفجرة برفات ضحايا طائرة المنكوبة.

أظهر تحليل سابق لمسجل بيانات الطائرة وجود دخان في أحد دورات المياه وقمرة لأنظمة الطيران الإلكتروني حيث أكدت التقارير العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفاة البشرية الخاصة بالمتوفين وتبين وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

ومن المنتظر أن تصدر النيابة بيانًا حول هذا الأمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة