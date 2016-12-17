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غدًا..«القابضة للأدوية» تناقش قوائمها المالية برئاسة «الشرقاوى»

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غدًا..«القابضة للأدوية» تناقش قوائمها المالية برئاسة «الشرقاوى» غدًا..«القابضة للأدوية» تناقش قوائمها المالية برئاسة «الشرقاوى»

الدكتور أشرف الشرقاوي

تناقش الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، غدًا الأحد، القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2016.

ومن المقرر أن يرأس وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي الاجتماع.

وكانت المؤشرات المالية المجمعة للشركة عن العام المالي 2015 – 2016 ، قد أظهرت ارتفاع إيرادات نشاط “القابضة للأدوية” وشركاتها التابعة إلى 10 مليارات و195 مليون جنيه بنسبة زيادة 15.6% عن العام المالي السابق.

وبلغ صافي الربح حوالي 173 مليون جنيه بنسبة تراجع 11.5% عن العام المالي السابق.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض صافي الربح لارتفاع تكلفة المدخلات من خامات ومستلزمات الانتاج والطاقة، إضافة إلى تغير صرف العملات الأجنبية، والزيادة الحتمية في الأجور، فضلا عن ارتفاع عدد المستحضرات التي تباع بأقل من سعر التكلفة حفاظا على وجودها بالسوق وأهميتها للمرضى.

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