الأهلي والمصري.. البدري يستعين بالخبرات وتحذير من الجبهة اليمنى للبورسعيدية

كتب محمد عراقى

استقر حسام البدرى المدير الفنى للأهلى على الاستعانة باللاعبين أصحاب الخبرة فى مواجهة المصرى البورسعيدى المقرر إقامتها غدًا الأحد فى الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى العام.

البدرى تحدث مع أحمد فتحى عن عودته لمركز الظهير الأيمن بعد الاستقرار على عودة حسام غالى للتشكيلة الأساسية مع الإبقاء على محمد هانى كبديل، مع عودة التونسى على معلول للتشكيلة الأساسية، فيما ما زال البدرى يفاضل بين الثنائى مؤمن زكريا أو مروان محسن ليتم الدفع بأحدهما بجوار أجاى فى خط الهجوم

حراسة المرمى: شريف إكرامى

خط الدفاع: سعد سمير ومحمد نجيب وأحمد فتحى والتونسى على معلول.

خط الوسط: حسام غالى وحسام عاشور ووليد سليمان وعبد الله السعيد.

خط الهجوم: النيجيرى أجاى ومروان محسن (مؤمن زكريا).

فى الوقت ذاته حذر البدرى من خطورة الجبهة اليمنى لفريق المصرى والتى تعد مصدر الخطورة الأساسى والتى جاء منها معظم أهداف الفريق البورسعيدى هذا الموسم حيث تم منح التونسى على معلول مهام دفاعية مع الحد من تقدمه فى الجانب الهجومى.