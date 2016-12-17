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Extra news تقدم فترات التغطية الحية المفتوحة بعنوان «الآن»

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Extra news تقدم فترات التغطية الحية المفتوحة بعنوان «الآن» Extra news تقدم فترات التغطية الحية المفتوحة بعنوان «الآن»

Extra News

كتبت- إنجي لطفي

تنطلق هذا الأسبوع Extra news القناة الجديدة لشبكتي النهار و cbc والتي ستبث برامجها وخدماتها الإخبارية على مدار 24 ساعة على الهواء بدون توقف في سابقة هي الأولى من نوعها بين القنوات المصرية .

Extra news تضم نجوم cbc extra والنهار اليوم الشباب الذين أثبتوا قدراتهم المهنية خلال العامين الماضيين وحققوا مصداقية وقبولاً لافتا لدى المشاهدين إلى جانب انضمام أسماء مميزة إلى القناة ووجود مراسلين قوية من والمنطقة وفي عواصم العالم المهمة.

القناة الجديدة تتميز بفترات التغطية الحية المفتوحة على مدار اليوم والتي تقدمها تحت عنوان ” الآن ” لمتابعة تطورات الأحداث والنقل المباشر لها من مصر والعواصم العربية والعالمية.

كما تقدم النشرات الإخبارية ومواجيز الأخبار على مدار الـ 24 ساعة.

ويتم الآن الانتهاء من اللمسات الأخيرة للاستوديو الجديد وغرفة الأخبار المجهزة اللذين تم تخصيصهما لـ Extra news.

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