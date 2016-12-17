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بالصور ..تشغيل خدمة الأحوال المدنية بمكتب بريد شرم الشيخ

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بالصور ..تشغيل خدمة الأحوال المدنية بمكتب بريد شرم الشيخ بالصور ..تشغيل خدمة الأحوال المدنية بمكتب بريد شرم الشيخ

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

 كشف جلال غازى مدير مكتب بريد شرم الشيخ الرئيسى تشغيل خدمة استخراج شهادات الميلاد والزواج والوفاة لأول مرة اليوم السبت بناء على تعليمات الهيئة العامة للبريد.

ومن جانبه قال أحمد الشيخ مسؤل شباك لخدمات المواطنين فى تصريح خاص لليوم السابع أنه تم تشغيل الخدمة المدنية التجريبية بمصلحة الاحوال المدنية الاكترونية لخدمات الجمهور من مكتب بريد شرم الشيخ الرئيسى.

وأضاف الشيخ أنه سيتم العمل به غدا الاحد والتعامل مع الجمهور بمكتب شرم الشيخ الرئيسى بناء على تعليمات رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وذلك بالتعاون مع الأحوال المدنية وتنفيذ جميع طلبات المواطنين. 

وأشار إلى أنهم  فى انتظار الجهمور لاستخراج شهادات الميلاد والزواج والوفاة والمكتب يعمل طول أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة مساءا 

 

 

 

 

 


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