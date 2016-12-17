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تأجيل استئناف يوسف والي على منع التصرف في أمواله لجلسة 19 مارس

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تأجيل استئناف يوسف والي على منع التصرف في أمواله لجلسة 19 مارس تأجيل استئناف يوسف والي على منع التصرف في أمواله لجلسة 19 مارس

يوسف والي

أجلت محكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، استئناف يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق وآخرين، على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف من أموالهم، لجلسة ١٩ مارس ٢٠١٧، لضم التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب في التحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة.

وقال على صديق محامي دفاع يوسف والي وباقي المتهمين أن القضية أجلت للقرار في الجلسة السابقة لعدم ورود تحقيقات قاضي التحقيق المنتدب.

ويشار إلى أن القضية نُظرت اليوم بغرفة المداولة.

وكان المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع الفساد بقطاعات وزارة الزراعة، قد أمر في سنة ٢٠١١ بالتحفظ على أموال كل من الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، ومحمد عزب سويلم، المفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورجل الأعمال سليمان عامر، ومنعهم جميعًا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها.

كما شمل القرار زوجات وأولاد كل من عزب سويلم وسليمان عام في قضية رقم ٣٤٧ لسنة.

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