أخبار المغرب اليوم.. ملك المغرب: حريص على العمل يدا بيد مع الرئيس بوتين

كتبت آمال رسلان

تناولت أخبار المغرب اليوم توجيه العاهل المغربى الملك محمد السادس، دعوة إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لزيارة المملكة المغربية، حيث كشف بيان للديوان الملكى أن الملك حريص على العمل "يدا بيد" مع الرئيس بوتين "من أجل تعزيز وتعميق التعاون الاستراتيجى فى مختلف المجالات".

وقالت أخبار المغرب اليوم أن ذلك جرى خلال استقبال الملك محمد السادس لأمين مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف، الذى يقوم بزيارة رسمية للمغرب، ومن جانبه قال نائب وزير الشؤون الخارجية الروسى ميخائيل بوغدانوف، أمس بالرباط، أن روسيا تثمن عالياً موقف المغرب الحريص على التعاون مع روسيا.

وأوضح المسؤول الروسى عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربى صلاح الدين مزوار، أن روسيا والمغرب لديهما مواقف متشابهة ومتقاربة بشأن العديد من القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة فى مجال مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار.

فيما ركزت أخبار المغرب اليوم على إعلان بنك المغرب المركزى أن صافى الاحتياطيات الدولية للمغرب ارتفع إلى 249,9 مليار درهم، وذلك إلى حدود 09 ديسمبر 2016، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 12,6 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضح البنك المركزي، الذى نشر مؤخرا مؤشراته الأسبوعية برسم الأسبوع الممتد من 8 إلى 14 ديسمبر2016، أنه من أسبوع لآخر، أصبحت هذه الاحتياطيات شبه مستقرة، وأضاف البنك أنه ضخ، خلال هذا الأسبوع، ما مجموعه 15,2 مليار درهم، من بينها 11 مليار درهم تم ضخها على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، ومبلغ 4,1 مليار درهم فى إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

وسجل المعدل البنكي، خلال هذه الفترة، استقرارا عند 2,27 فى المائة، فيما انتقل حجم المبادلات من 3,6 مليار درهم إلى 3,9 مليار درهم أسبوعا قبل ذلك.