وحدة مرور منيا القمح تضبط سيارتين مبلغ بسرقتهما بالشرقية

تمكن ضباط مرور منيا القمح برئاسة الرائد رامي الغرباوي تحت إشراف اللواء محمد قطب مدير الإدارة العامة للمرور بالشرقية من ضبط عدد من السيارات المبلغ بسرقتها فى إطار جهود استعادة المنظومة الأمنية وضبط الشارع .

حيث تمكن النقيب عمرو الكاشف الضابط بإدارة مرور منيا القمح من ضبط أتوبيس خاص شرقية يحمل لوحات معدنية رقم 80249 وبه رخصة قيادة وتسيير مزورين ، وفى نفس اليوم تمكن الضابط أيضا من ضبط سيارة جيب شيروكي مبلغ بسرقتها تحمل لوحات معدنية رقم 79813 ملاكي دقهلية وبها رخصة تسيير مزورة حيث ان السيارة تحمل لوحات سيارة اخرى نفس النوع . بالكشف عن السيارة ورقم الشاسيه تبين ان السيارة مبلغ بسرقتها منذ 2015 بالإسكندرية.

تم إحالة الوقائع إلى نيابة منيا القمح تحت إشراف المستشار إسلام حشيش التى تولت التحقيق وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق .

يذكر أن النقيب عمرو الكاشف تمكن من ضبط 20 سيارة مبلغ بسرقتها من قبل وذلك خلال عام واحد .