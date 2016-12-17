أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«الدستورية العليا» تنفي حكمها بشأن تيران وصنافير وتطالب وسائل الإعلام بالدقة

Google+ Print
«الدستورية العليا» تنفي حكمها بشأن تيران وصنافير وتطالب وسائل الإعلام بالدقة «الدستورية العليا» تنفي حكمها بشأن تيران وصنافير وتطالب وسائل الإعلام بالدقة

أرشيفية

نفى المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها بصورة  قاطعة، صحة ما تداولته بعض المواقع الالكترونية حول إصدار المحكمة لحكم يتعلق بالمنازعات القضائية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.

وأكد المستشار سليم  في بيان صحفي، أن ما نشر عار تمامًا عن الصحة، حيث لم تنظر المحكمة بعد القضية التي أقامتها هيئة قضايا الدولة كمنازعة تنفيذ بشأن هاتين الجزيرتين.

وأهابت المحكمة الدستورية العليا بكافة وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر عند نشر تلك الأخبار والتواصل مع المتحدث الرسمي باسم المحكمة للتأكد من صدقها وصحتها وذلك منعا لإثارة الرأي العام وحفاظًا على مصداقية وسائل الإعلام أمام الشعب المصري .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017