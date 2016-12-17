«الدستورية العليا» تنفي حكمها بشأن تيران وصنافير وتطالب وسائل الإعلام بالدقة

نفى المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها بصورة قاطعة، صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية الالكترونية حول إصدار المحكمة لحكم يتعلق بالمنازعات القضائية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.

وأكد المستشار سليم في بيان صحفي، أن ما نشر عار تمامًا عن الصحة، حيث لم تنظر المحكمة بعد القضية التي أقامتها هيئة قضايا الدولة كمنازعة تنفيذ بشأن هاتين الجزيرتين.

وأهابت المحكمة الدستورية العليا بكافة وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر عند نشر تلك الأخبار والتواصل مع المتحدث الرسمي باسم المحكمة للتأكد من صدقها وصحتها وذلك منعا لإثارة الرأي العام وحفاظًا على مصداقية وسائل الإعلام أمام الشعب المصري .